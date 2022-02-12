Москвичам пообещали весеннюю погоду на День всех влюбленных
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столичного региона весеннюю погоду на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Его слова передает РИА Новости.
По прогнозу синоптика, теплая погода в этот день ожидается на всей Европейской территории России. Так, в Москве температура воздуха будет выше нормы на 8 градусов — до 3 градусов тепла. Помимо этого, во время облачной погоды будет много прояснений.
Вильфанд отметил, что такая погода будет соответствовать концу марта, а не середине февраля. «Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — заключил он.
Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал, что в начале следующей недели температура в столице будет около нуля градусов. По его словам, в столице будет тепло «от избытка чувств влюбленных».