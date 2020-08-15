Москвичам пообещали возвращение теплой погоды

В Москве в воскресенье, 16 августа, ожидается потепление до 20-23 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в ближайшие несколько ночей будет держаться в диапазоне от 9 до 12 градусов. В дневные же часы будет возвращаться «нормальная погода, но в московском исполнения для конца второй декады августа», — отметил ученый.

Ранее Вильфанд рассказал, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Так, за две декады июля в столице выпала месячная норма осадков. В мае этот показатель был превышен в три раза, а в июне количество осадков было на 210-215 процентов выше нормы.

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