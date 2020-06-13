Москвичам пообещали возвращение жары

Жара снова вернется в Москву со вторника, 16 июня, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать», — сказал он. Согласно руководителю Гидрометцентра России, это касается европейской части страны. В ее западной половине температурный фон установится на четыре градуса выше нормы, а в восточной — на два градуса выше нормы.

По данным Гидрометцентра, жара в столицу будет возвращаться постепенно. Так, в субботу в городе ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье — 20-22, в понедельник — 23-25, а уже со вторника столбик термометра поднимется выше 30 градусов, в этот день в Москве ожидается 26-31 градус тепла.

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