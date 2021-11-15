Москвичам пообещали январские морозы в конце ноября

В конце ноября в столицу придут морозы до 19 градусов ниже нуля. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В конце месяца холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы», — пообещал синоптик. Причиной такого похолодания, по его мнению, станет воздух из Арктики.

Ночная температура снизится до 8-13 градусов мороза, а затем упадет до минус 14-19, отметил Тишковец. Во время похолодания днем термометры покажут до 12 градусов ниже нуля.

Кроме того, во время текущей недели в столице возможно формирование снежного покрова толщиной до пяти сантиметров.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 15 ноября в Москве начнется резкое похолодание. Кроме того, атмосферное давление будет очень высоким.