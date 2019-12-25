Москвичам пообещали заметный снег к 30 декабря

В Москву в субботу, 28 декабря, придет снег, и за три дня, к 30 декабря, в городе образуется заметный снежный покров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в субботу снег ожидается совсем небольшой, и он лишь слегка покроет землю. «А вот в понедельник снег уже более заметный. И вот он уже действительно укроет землю», — сказал Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что сказать, продержится ли снег до Нового года, сложно. Во вторник, 31 декабря, в Москве снова потеплеет, и снежный покров может растаять.

Ранее сообщалось, что Москву 30 и 31 декабря накроет очередная волна тепла, и в новогоднюю ночь температура воздуха будет близка к нулю. «Мы еще надеемся, что погода будет новогодняя, но чем ближе к Новому году, тем больше наши надежды тают», — сказал синоптик Росгидромета Анатолий Цыганков.

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