Москвичам пообещали затяжное «северное лето»

Жара вернется в Московский регион не раньше середины июля. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в первые два дня новой недели в столице немного потеплеет, однако уже к выходным температура воздуха в городе начнет падать и достигнет отметки в плюс 16-18 градусов.

«В начале второй половины месяца немного потеплеет, но температурный фон по-прежнему будет немного ниже климатической нормы», — уточнили в погодном центре.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в выходные, 6 и 7 июля, температура в столице достигнет «холодного дна».

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