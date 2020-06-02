Москвичам пообещали жару до 28 градусов

Жителей Москвы после рекордных дождей и аномальных холодов ожидает жара до 28 градусов. Такую погоду в столице пообещал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет «Комсомольская правда».

Потепление начнется уже в среду, 3 июня. Синоптики обещают до плюс 19 градусов, однако на улице будет сыро. В четверг, 4 июня, и в пятницу, 5 июня, прогнозируется до плюс 22 градусов, но ожидаются кратковременные дожди и грозы. В первый выходной день недели — в субботу, 6 июня, ожидается сухой и солнечный день лета, температура воздуха составит до плюс 22 градусов. Настоящая жара ожидается уже в воскресенье, 7 июня, — плюс 28 градусов, однако не исключены дожди.

По словам синоптиков, июнь 2020 года в Москве по средней температуре будет близким климатическим нормам, мерзнуть придется только в самые первые дни лета.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве за последние дни мая установлено три рекорда по осадкам. За месяц в столице выпало 314 процентов месячной нормы осадков.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!