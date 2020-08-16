Москвичам пообещали жару до 28 градусов

Жителей Москвы в конце августа ожидает жара до плюс 28 градусов, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лето достойно завершит этот сезон и извинится перед нами за свои волны похолодания», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе в столице будет комфортная сухая погода. К следующим выходным ожидается до плюс 27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

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