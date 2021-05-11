Москвичам пообещали жару в первый рабочий день мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» пообещал москвичам теплую погоду в первый рабочий день мая.

По словам синоптика, в столице начинается метеорологическое лето. «Температура будет вытягиваться из ямы полярного холода и возвращаться благодаря активному майскому солнцу в рамки климатической нормы. Завтра, 11 мая, тоже солнце, без осадков. Столбики термометров уже штурмуют отметку в 20 градусов», — заявил он.

Специалист отметил, что вторая половина недели «пройдет под знаком 20-градусного тепла с небольшим превышением», а также ожидаются грозы.

При этом Тишковец заметил, что погода, которая будет на этой неделе в Москве, обычно наступает в столице не раньше 28 мая.

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы о наступлении «новой климатической эпохи». Он добавил, что в конце текущего месяца и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается.

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