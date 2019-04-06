Москвичам посоветовали избегать проснувшихся в скверном настроении ежей

Голодных после зимней спячки в лесах Москвы ежей не стоит брать в руки — они могут укусить и передать бешенство или другие заболевания. Об этом сообщила зоолог, профессор биологического факультета МГУ Ирина Беме, передает агентство «Москва».

По ее словам, животным нужно время, чтобы адаптироваться, поэтому приставать к ним сейчас — неполезно. При этом зоолог отметила, что сами ежи за людьми кусаться не побегут. Беме считает, что взрослых ежей не стоит брать на руки даже летом. «Малыши более толерантны, но сейчас молодежи еще нет. Сейчас есть только старые ежи, которые проснулись и к которым начинают приставать люди», — добавила она.

В начале марта сообщалось, что в Московском зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки. Две самки и один самец спали в утепленных сеном и сухой листвой норах с середины октября и за последующие пять месяцев спячки потеряли около трети своего веса.