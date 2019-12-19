Москвичам посоветовали не строить много планов на новогодние каникулы

Жителям Москвы, как и всем россиянам, не стоит строить слишком много планов на новогодние каникулы, поскольку они не дадут как следует отдохнуть. Об этом сообщила психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева, пишет агентство «Москва».

«Хорошо, если новогодние каникулы будут запланированы лишь частично», — сказала она. По словам психолога, выходные не должны быть слишком утомительными и заранее подумать о том, чтобы были свободные дни, в которые можно расслабиться и прислушаться к себе.

В то же время каникулы в связи с Новым годом не должны быть совсем пустыми и ленивыми — безделье не оставит никакого эмоционального отклика и выходные не запомнятся, утверждает Болдырева. Она добавила, что последние дни отдыха стоит отдать подготовке к работе.

2 декабря Болдырева посоветовала отложить украшение елки до конца декабря. По ее словам, это связано с тем, что ощущение праздника может надоесть, а сам новогодний ритуал сможет вернуть новогоднее настроение и поддержать его.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!