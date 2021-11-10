Москвичам посоветовали не ждать снежный покров в ближайшее время

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС заявила, что снежный покров не сформируется в Москве в течение этой недели, несмотря на прогнозируемые осадки.

По словам синоптика, накопление снега произойдет, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. «Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически», — сказала она.

Как отметила Макарова, в воскресенье, 14 ноября, и понедельник, 15 ноября, начнется формирование временного снежного покрова в Подмосковье. «Будет похолодание, есть вероятность, что по области полежит подольше», — сказала она.

Ранее Макарова заявила, что в Москве и Подмосковье днем в среду, 10 ноября, похолодает, столбики термометров опустятся до минус трех градусов. По ее словам, этот день станет самым холодным на текущей неделе.