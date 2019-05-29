Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе

В жару следует ограничить употребление мяса, кофе и сладких напитков. Такую рекомендацию агентству «Москва» дал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Кроме того, из рациона стоит исключить алкоголь, а также копченые, жареные и скоропортящиеся продукты питания. Вместо этого предпочтительнее питаться овощами и фруктами, и пить как можно больше жидкости: воды, чая, морсов.

Врач пояснил, что аномальное повышение температуры может негативно сказаться на здоровье. Поэтому в жару лучше меньше находиться на улице и не увлекаться физическими нагрузками. При выходе на улицу стоит надевать одежду из натуральных и легких тканей светлых тонов, не забывать использовать головной убор.

28 мая в столичном регионе была зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала весны. По данным синоптиков, в городе термометры остановились на отметке плюс 28 градусов тепла.

В тот же день исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев предупредил, что грядущим летом температура в московском регионе будет около и выше климатической нормы. «Большинство прогнозов сходится на том, что температурный фон будет несколько выше нормы», — заявил метеоролог.

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