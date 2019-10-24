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Москвичам посоветовали перейти на зимнюю резину

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Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Столичным водителям следует подготовиться к зимнему сезону в связи с понижением средней температуры в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает в четверг, 24 октября, ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что владельцам авто необходимо заблаговременно заменить летнюю резину на зимнюю «во избежание "дня жестянщика"».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале следующей недели в городе ожидается резкое похолодание — уже в ночь на вторник, 29 октября, ночная температура воздуха понизится до минусовых значений, что, в свою очередь, может привести к обледенению дорог и росту числа дорожно-транспортных происшествий с участием не подготовленных к новым условиям транспортных средств.

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