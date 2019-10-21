Сегодня в 14:59

Москвичам посоветовали «переобуть» машину

Новости /
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Московским водителям стоит переобуть автомобили в зимнюю резину до начала следующей рабочей недели из-за похолодания. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

По словам синоптиков, уже на следующей неделе погодные условия в европейской части России резко изменятся, и в столичный регион придет холодный арктический воздух. Похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде мокрого снега, а температура воздуха днем будет не выше нуля градусов. Метеорологи не исключают образование снежного покрова.

«Наличие зимней резины на колесах вашего автомобиля прибавит вам уверенности при вождении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после нескольких температурных рекордов с 22 октября в столичном регионе будет постепенно холодать.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.