Москвичам предложат нефтяное мороженое

Жители столицы смогут попробовать 60 необычных сортов десерта из разных стран мира в рамках фестиваля уникального мороженого на ВДНХ. Об этом сообщили его организаторы, передает РИА Новости в среду, 5 июня.

В частности, на мероприятии будет представлено мороженое, приготовленное из васильков, на основе арабских специй с золотом, на миндальном молоке с серебром, а также смешанное с ликером «Бейлис» и самбукой. Вдобавок москвичам предложат отведать мороженое с сицилийскими томатами и базиликом, французскими сырами, морской солью и экстрактом нефти.

«Кроме того, (будет представлено) светящееся мороженое. Для него мы собираем ингредиенты по всей России», — рассказал президент ассоциации кулинаров «Вкус мира РУС» Владимир Олейников. Он добавил, что десять процентов всех сортов составит мороженое с алкоголем в составе.

Помимо дегустации, гости мероприятия могут принять участие в мастер-классах по приготовлению мороженого. Как отмечают организаторы, данный фестиваль — единственная подобная площадка в мире.

Акция пройдет с 11 по 16 июня в павильоне «Техноград» на ВДНХ. Стоимость входного билета — 350 рублей. На данный момент для участия зарегистрировались более тысячи человек, общая вместимость павильона — не более десяти тысяч.

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