Москвичам предложили обустроить велопрокаты в городе

Жителям Москвы предложили поучастовать в обустройстве новых велосипедных зон, направив свои идеи в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом РИАМО рассказал руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в связи со снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, люди чаще станут пользоваться велопрокатом, и сейчас прорабатываются варианты развития велосипедной инфраструктуры. Ликсутов призвал граждан отправлять свои предложения по этому поводу либо по электронному адресу koordinator-codd@transport.mos.ru, либо при помощи поста в социальных сетях под хештегом #цоддвработу.

Руководитель департамента рассказал, что сейчас для велосипедистов в Москве планируют организовать безопасный проезд по выделенным полосам для наземного городского транспорта. Также введут новые дополнительные велополосы и проработают возможность велопарковок на территориях крупных бизнес-центров.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что специалисты архитектурного бюро Strelka CA разработали проект непрерывного веломаршрута от Воробьевых гор до ВДНХ. Общая протяженность «Зеленого маршрута», который свяжет крупнейшие столичные парки и креативные кластеры, составит 25 километров. Это позволит велосипедистам и пешеходам без затруднений добраться из одного конца города в другой.

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