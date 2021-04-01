Москвичам предложили скидку на чипирование домашних питомцев

Москвичам предложили чипировать своих домашних питомцев со скидкой. Соответствующая акция стартует в государственных ветеринарных клиниках города 1 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы, в течение месяца стоимость услуги составит 706 рублей с учетом микрочипа. Его установка займет всего несколько минут. Капсула вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора, для животного это абсолютно безопасно.

Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация вносится в общую базу данных чипированных питомцев. Если животное потеряется и попадет в приют или ветеринарную клинику, данные о нем можно будет считать с помощью сканера и найти хозяина. Кроме того, микрочип позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России. Также он будет полезен для путешествий, поскольку в страны Евросоюза и Евразийского экономического союза можно ввозить только чипированных животных.

Чипировать питомцев жителям столицы можно в 26 государственных ветеринарных клиниках. Дл это необходимо предварительно записаться к ветеринарному врачу через портал mos.ru или мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Ранее ветеринары дали москвичам совет и порекомендовали завести активных и подвижных питомцев — хорьков. По словам специалистов, это «идеальное животное» для тех, кто ведет активный образ жизни. При этом хорьков можно дрессировать. Горожанам посоветовали надевать на таких активных животных шлейки, если все-таки решено выйти на прогулку.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!