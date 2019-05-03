Москвичам предложили взглянуть на огненные шары и букеты

В Москве пройдут массовые мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В частности, жители и гости города могут принять участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» и стать свидетелями парада Победы, увидеть показательные выступления по военно-прикладным видам конного спорта на Поклонной горе и праздничные концерты у храма Христа Спасителя и на Белорусском вокзале.

Кроме того, всем желающим предлагается посетить тематические мастер-классы, иммерсивные спектакли и исторические реконструкции на ВДНХ, в парке «Останкино» и саду имени Баумана, а также сфотографироваться рядом с автомобилями времен войны и попробовать себя на полосе препятствий в школе молодого бойца в Парке Горького.

Отмечается, что в этом году в Москве прогремят 16 салютов и 18 праздничных фейерверков, самый зрелищный из которых, по традиции, будет на Поклонной горе. «Сегодня потрясающей красоты огненные шары и букеты расцветают в вечернем небе над столицей. (...) Залпы слышно и видно по всей Москве и за ее пределами», — говорится в сообщении.

3 мая сообщалось, что на мероприятия по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице потратят 452 миллиона рублей. В частности, 180 миллионов рублей будут направлены на перевозку военнослужащих для участия в параде на Красной площади. Также значительная часть средств пойдет на оплату работ по разгону облаков.

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