Москвичам предрекли аномально теплую осень

Осень в Москве в 2019 году может стать аномально теплой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

По его словам, за последние 30 лет есть тенденция изменения климата в московском регионе — в конце осени и начале зимы температура выросла более чем на три градуса. «Если верить этой тенденции, то грядущая осень и конец осени будут аномально теплыми», — сказал Семенов.

Он также отметил, что это уже не аномалия, а новые реалии, с которыми нужно привыкать жить. Климатолог предположил, что в московском регионе будет комфортная и относительно теплая осень. Семенов также заявил, что о бабьем лете в столице говорить пока рано, но теплая погода продержится весь сентябрь.

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