Москвичам предрекли дожди

Москвичам предрекли облачную погоду и дожди во вторник, 20 апреля. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Он отметил, что в столице столбик термометра не превысит плюс 7-9 градусов, а в Подмосковье — 5-10 градусов.

Кроме того, ночью возможен мокрый снег. В Москве в этот день может выпасть до пяти миллиметров осадков.

При этом синоптик спрогнозировал ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Леус добавил, что будут и порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться, но останется в пределах нормы.

Ранее сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в первые дни мая погода в столице ожидается «нешашлычная», и возможны дожди. При этом после первых майских праздников, предварительно, столбик термометра на 1-2 градуса превысит календарную норму и начнет достигать плюс 15-20 градусов в дневные часы.

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