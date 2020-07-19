Москвичам предрекли дождливое начало рабочей недели

Синоптики предрекли жителям столицы дождливое начало рабочей недели. Погода в Москве останется неустойчивой, рассказала в воскресенье, 19 июля, в беседе в беседе с «360» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«То есть они начнутся в понедельник, продолжатся ночью и днем во вторник», — уточнила специалист.

В воскресенье в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Московских водителей попросили быть осторожнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!