Сегодня в 17:50

Москвичам предрекли июльскую жару

Новости /
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К середине следующей недели в Москве установится жаркая погода, характерная для середины лета. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет настоящий июль, причем не в московском, а в воронежском исполнении. То есть мы смещаемся не только во времени, но и в пространстве», — заявил метеоролог.

По его словам, во вторник, 28 мая, в столичном регионе установится высокое атмосферное давление, и в город начнут поступать теплые воздушные массы с юга. В результате будет солнечно, и температура начнет расти. Так, уже в среду и четверг, 29 и 30 мая, столбики термометров в Москве покажут до плюс 25-29 градусов. При этом возможны небольшие осадки, отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что среда, 22 мая, стала в Москве самым теплым днем с начала года. По данным синоптиков, в этот день воздух в столице прогрелся до плюс 26,4 градуса.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.