Москвичам предрекли холодную неделю

Метеорологи предрекли москвичам холодную неделю в 20-27 числах апреля. Об этом в субботу, 18 апреля, discover24 рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на севере европейской части России сейчас бушует циклон, из-за чего в Москве переменчивая погода. Леус отметил, что вероятен порывистый ветер и кратковременные осадки с дождем или мокрым снегом. При этом температуру не стоит ожидать высокой — она останется в показателях от ноля до плюс восьми градусов.

После 20 апреля холодный циклон постепенно начнет меняться на более мягкий. Таким образом, слегка потеплеет, но столбик термометра все равно покажет от ноля до плюс 10 градусов. В следующую среду метеорологи пообещали вновь холодный порывистый ветер.

Леус отмечает, что начиная с четверга погода станет налаживаться. Менее вероятно, что будут дожди или снег — сохранится облачность, но солнечного света станет намного больше. Температуру днем пообещали до плюс 13 градусов.

15 апреля жителям Москвы рассказали о том, что апрель будет холоднее обычного. «Очень велика вероятность, что нынешний апрель прервет затянувшуюся положительную аномалию температуры и окажется холоднее нормы», — написали синоптики.

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