Москвичам предрекли мокрый снег в октябре

В Москве в октябре установится относительно теплая и сухая погода, однако синоптики предрекли мокрый снег к концу месяца. Такие прогнозы дал в беседе с «Москва 24» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В атмосфере региона вновь усилится влияние западной периферии антициклона, благодаря чему до конца недели нас ждут погожие деньки. Ночами воздух будет остывать до +5…+10 градусов, днем можно рассчитывать на +15…+20, что на 5–7 градусов теплее положенного и соответствует климатическим показателям начала сентября», — отметил специалист.

В октябре среднемесячная температура будет держаться на 2–3 градуса выше многолетних показателей метеостатистики. После 10 декабря осадков станет больше, появятся облака, а уже к концу месяца температура воздуха может достигнуть уровня зимнего сезона, заключил Тишковец.

Как сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жителям столицы пообещали бабье лето в конце сентября и начале октября. По его словам, ожидаются небольшие осадки.

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