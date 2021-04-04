Москвичам предрекли новую «барическую пилу» на неделе. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его прогнозам, до среды, 7 апреля, изменения должны быть незначительными. При этом в четверг, 8 апреля, давление понизится с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а днем позже оно вновь повысится до 755 миллиметров. В выходные синоптик пообещал повышение давления до 760 миллиметров.

Подобные колебания, как предположил специалист центра погоды «Фобос», скорее всего повлияют на метеозависимых людей — в этот период они почувствуют недомогание.

«Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток», — заключил Тишковец.

В начале марта он также прогнозировал образование «барической пилы» в виде резких скачков давления. Тишковец отмечал кардинальные изменения в погоде.

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