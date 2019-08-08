Москвичам предрекли перепады давления

В столицу придет компактный циклон, сообщила в четверг, 8 августа, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

По информации синоптиков, в городе ожидается резкое падение давления, а затем очередной его рост. Как уточнила собеседница агентства, в ночь на пятницу, 9 августа, атмосферное давление в регионе опустится до 734 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров.

Согласно предварительным данным специалистов, в Москве также пройдут сильные дожди, а порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. В то же время, добавила Макарова, на грядущих выходных, 10 и 11 августа, сильных осадков не прогнозируется.

5 августа сообщалось, что по-летнему теплая погода установится в Москве в ближайшую неделю. Днем показатели вырастут на 8-10 градусов: ожидается плюс 21-23 градуса. Однако рассчитывать на возвращение жары и безоблачной погоды в ближайшее время все же не стоит: в городе по-прежнему будут идти дожди.

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