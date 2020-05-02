Москвичам предрекли первые весенние грозы

В воскресенье, 3 мая, в Москве ожидаются первые весенние грозы. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По его данным, с 70-процентной вероятностью в столичном регионе пройдут первые весенние грозы, которые обычно начинаются с 15 апреля. Согласно данным синоптиков, в воскресенье, 3 мая, температура начнет повышаться и столбики термометров достигнут 20-градусной отметки, также в Центральную Россию поступит порция более теплого и влажного воздуха.

«После холодного апреля, средняя температура которого оказалась почти на 2 градуса ниже положенного, температурный фон не только начинает возвращаться в свое климатическое русло, но и в ближайшие сутки даже на 3-4 градуса превысит его», — говорится в сообщении погодного центра.

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