Москвичам предрекли похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам похолодание с середины следующей недели, передает ТАСС.

Так, температура в столице понизится на 3-4 градуса со среды, 26 августа. Столбики термометров будут показывать днем 19-22 градусов тепла, что соответствует климатической норме, а погода будет облачной и дождливой.

«Хорошая новость в том, что вернутся теплые ночи», — пообещал синоптик. В ночное время температура воздуха будет опускаться до 13-14 градусов.

При этом до середины рабочей недели продержится комфортная, теплая и преимущественно сухая погода. «До вторника будет 24-26 градусов и практически без осадков. Хорошая летняя погода», — заключил Вильфанд.

Ночь на 21 августа стала самой холодной в Москве с начала месяца и второй — за весь летний сезон. Днем 20 августа воздух в столице прогрелся до 22 градусов, а утром 21 августа температура понизилась до 5-9 градусов.

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