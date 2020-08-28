Москвичам предрекли похолодание в начале сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что в последний день лета в столице будет аномально жаркая погода, однако сентябрь начнется с похолодания. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, температура в Москве начнет повышаться в воскресенье, 30 августа, а в понедельник, 31 августа, воздух прогреется до 25-30 градусов, что превысит норму примерно на шесть градусов. «Но затем прогнозируется заметное понижение температуры во вторник, 1 сентября», — добавил синоптик.

Он уточнил, что температура в первый осенний день понизится до 20-25 градусов, существенных осадков не ожидается. Примерно такой же температурный фон и погода будут в Москве в среду, 2 сентября, заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!