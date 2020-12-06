Москвичам предрекли «пушкинскую» погоду

В Москву на следующей неделе придет «пушкинская» погода — в столице ожидаются мороз до минус 15 градусов и солнечное и ясное небо. Такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предрек, что в ближайшие дни не будет заметных осадков. Температура воздуха окажется на 1-2 градуса ниже нормы. «"Мороз и солнце" (цитата из стихотворения "Зимнее утро" Александра Пушкина), но, эх, снега не хватает. Вполне нормальная зима, тем более длительная», — пояснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в Москве атмосферное давление увеличится до 20 миллиметров ртутного столба выше нормы в отдельные дни.

Ранее в центре погоды «Фобос» предсказали, что декабрь в Москве может стать самым солнечным в истории метеонаблюдений. Из-за сибирского антициклона в столице начался продолжительный период малооблачной погоды, которую синоптики называют «миллион на миллион».

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