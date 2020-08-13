Москвичам предрекли самый холодный день

Жителям Москвы предрекли, что четверг, 13 августа, станет самым холодным днем с начала месяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Тишковец подчеркнул, что воздух прогреется до плюс 17 градусов — на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Такие показатели наблюдаются, как правило, в сентябре, передает «Москва 24».

«Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет под влиянием тыловой части циклона, куда с севера будут поступать дождевые тучи и более холодный воздух полярного происхождения», — рассказал эксперт, назвав это «погружением в сентябрьскую погоду».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 13 августа москвичей ожидает провал в температуре — воздух прогреется максимум до 15 градусов. При этом 12 августа температура составила от 16 до 18 градусов, аналогичная погода ожидается и 14 августа.

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