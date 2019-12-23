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Москвичам предрекли самый теплый год в истории

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, пока звание самого теплого года в столице принадлежит 2015 году — тогда среднегодовая температура составила плюс 7,4 градуса, а ее аномалия — плюс 2,4 градуса. На данный же момент погодная аномалия в городе оценивается в плюс 2,7 градуса.

«Принимая во внимание, что в оставшиеся дни до Нового года температура воздуха в Москве ожидается заметно выше нормы, можно утверждать, что 2019 год в столице станет самым теплым в ее метеорологической летописи», — отметили в Гидрометцентре.

Там пояснили, что в текущем году превышение климатической нормы температуры фиксировалось каждый месяц, кроме июля, который оказался холоднее нормы, и августа, когда температура соответствовала средним показателям. Самое значительное отклонение наблюдается в декабре, который пока на 7,2 градуса теплее обычного.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в понедельник, 23 декабря, побила очередной рекорд, достигнув отметки в плюс 7 градусов. Отмечалось, что это уже третий рекорд за месяц.

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