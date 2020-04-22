Москвичам предрекли самый ветреный день в XXI веке

Среда, 22 апреля, может оказаться самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По словам синоптиков, такая погода связана с тем, что столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления. Так, уже утром порывы ветра в Северном административном округе Москвы достигали 15 метров в секунду, в Восточном и Южном округах — 16 метров в секунду, а в Западном административном округе и в Новой Москве — 17 метров в секунду.

«В течение дня с развитием конвекции скорость ветра и порывы будут нарастать и могут достигать 17-22 метров в секунду», — предрекли метеорологи.

В столичном главке МЧС москвичей и жителей Подмосковья также предупредили об усилении ветра. По данным ведомства, экстренное предупреждение будет действовать до 21:00. Горожанам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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