Москвичам предрекли сентябрьскую погоду

В Москве в ближайшее время установится по-сентябрьски холодная погода. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье, 30 мая, столичный регион окажется под влиянием скандинавского антициклона — воздух прогреется до плюс 13-15 градусов в столице и до плюс 11-16 в области, что на 5-6 градусов ниже положенной нормы и соответствует климатическим показателям сентября.

При этом вероятность осадков сократится до минимума, возможна облачность с прояснениями, однако будут сохраняться мощные порывы северо-восточного ветра около 4-9 метров в секунду.

29 мая сообщалось, что около 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за день. Прирост осадков с утра субботы на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ составил 20 миллиметров.

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