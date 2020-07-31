Москвичам предрекли сильное похолодание

Жителям Москвы предрекли сильное похолодание: 31 июля к вечеру температура воздуха опустится до плюс 13-15 градусов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на метеобюро столицы и области.

Кроме того, прохладная погода ожидается в ближайшие выходные, 1 и 2 августа. Специалисты отмечают, что атмосферные фронты в регионе будут испорчены из-за циклонического вихря, который активизировался над акваторией Балтийского моря.

«В субботу и воскресенье погода больше будет напоминать сентябрь — температура воздуха ожидается от плюс 15 до плюс 18 градусов в дневные часы, а в ночь на воскресенье может опуститься до плюс 9, временами не исключены дожди», — объяснила в беседе с изданием главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом уже в понедельник тепло вернется в регион, а к середине недели температура воздуха составит плюс 25 градусов.

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