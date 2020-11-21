Москвичам предрекли сильный снегопад из-за надвигающегося североатлантического циклона «Сара». Об этом в субботу, 21 ноября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, сама стихия начнется в воскресенье, 22 ноября, но ее пик придется на понедельник, 23 ноября.

«В разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость», — сказал метеоролог. Он также отметил, что столбик термометра днем в воскресенье не превысит ноль градусов.

В утренний час-пик в понедельник снегопады будут настолько сильными, что «видимость ухудшится и станет менее 1 километра», заявил Тишковец. На дорогах ожидаются заносы, из-за чего возможны автомобильные заторы. Погода также может повлиять на перебои в авиасообщении.

«Прогнозируется до 8-10 миллиметров осадков, что составляет 15-20 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, на юге Подмосковья — 10-15 сантиметров, что соответствует климатическим показателям начала зимы», — заключил он.

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