Москвичам предрекли скорое окончание купального сезона

Купальный сезон в Москве и Подмосковье может завершиться на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в середине недели в столицу придет похолодание, в связи с чем температура воды начнет значительно снижаться. Синоптик спрогнозировал, что после такого периода «трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться».

Однако в течение нескольких дней вода в реках и водоемах столичного региона еще будет комфортной для купания — в районе 21-23 градусов.

Аномальное похолодание, облачность и кратковременные дожди придут в центральную России в среду, температура окажется ниже климатической нормы на три градуса. При этом в Москве похолодание будет наиболее ощутимым. Максимальная температура воздуха в середине недели составит 18 градусов.

В июне московские водоемы проверили на коронавирус и соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Несоответствия качества воды обнаружили в озере Мещерское, Тропаревском пруду и зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3».

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