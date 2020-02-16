Москвичам предрекли температурные рекорды

Жителей Москвы на следующей неделе ожидают температурные рекорды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По его словам, три дня подряд температурный фон будет на 9-11 градусов выше климатической нормы февраля — это соответствует показателям начала апреля. Синоптик отметил, что температура воздуха в столице будет «штурмовать» максимумы, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах.

Даже ночью, продолжил Тишковец, воздух не будет остывать ниже нуля — плюс трех градусов. Причиной этому станет обширный теплый сектор атлантического циклона.

12 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве более чем на месяц опередила норму. Температура воздуха поднимется выше нуля, минимальная — по ночам — может составить до минус трех градусов. «И в целом такую погоду можно назвать довольно комфортной. Единственное, она не соответствует середине февраля, а больше будет подходить для конца марта», — добавила она.

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