Москвичам предрекли возвращение жары

В Москве на грядущей неделе снова установится жаркая погода. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, еще в понедельник температура в столице будет довольно комфортной — порядка 23-25 градусов выше нуля. Однако уже со вторника она начнет расти, и к четвергу столбики термометров установятся на отметке в плюс 30 градусов. При этом существенных осадков не ожидается.

Как отметил метеоролог, подобная температура превысит климатическую норму для июня на 5-8 градусов. Он пояснил, что формирование столь жаркой погоды связано с процессами, происходящими на среднем уровне тропосферы.

В начале июня в Москве установилась аномально жаркая погода, которая держалась в городе около недели. Так, 7 июня сообщалось, что почва в столице местами нагрелась до 51,5 градуса.

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