Москвичам предрекли жару до 40 градусов

Москвичам в ближайшие дни предрекли жару до 40 градусов. Об этом сообщает во вторник, 22 июня, «Российская газета» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Уточняется, что во вторник отметка термометра приблизится к 35, а в среду, 23 июня, к 36. Четверг, 24 июня, может стать самым жарким днем, ожидается 37-градусная жара.

Кроме того, в течение всей недели дневная температура будет сохраняться на уровне выше 30 градусов, а осадков практически не будет. К выходным ожидаются кратковременные дожди.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!