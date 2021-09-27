Москвичам предсказали похолодание до нуля градусов

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предсказал москвичам похолодание до нуля градусов в ближайшие дни. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По данным синоптика, температура от нуля до 2 градусов тепла ожидается в столичном регионе в ночь на среду, 29 сентября. Местами возможны туманы. При этом уже днем воздух прогреется до 10-12 градусов. 30 сентября прогнозируется от 9 до 14 градусов тепла, 1 и 2 октября — 10-15 градусов. «В принципе, дни теплые, выше нормы, ночи попрохладнее», — заключил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала москвичам подобие бабьего лета в конце сентября. В это время в город придет солнечный сухой период, однако с прохладной температурой.