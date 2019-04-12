Москвичам предсказали похолодание к выходным

В грядущие выходные, 13 и 14 апреля, температура в столичном регионе не превысит плюс 6-8 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до нуля. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В субботу местами ожидаются небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В воскресенье установится сухая погода. Ночью будет около нуля градусов в столице и от минус 4 до плюс 1 — по области. Днем в Москве воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, в Подмосковье до 5–10 градусов.

В начале следующей недели ожидается потепление до плюс 12 градусов.