Москвичам предсказали «суховатое» лето

Погода летом в Москве ожидается в пределах нормы. По ощущениям она будет «суховата» — как и положено в климате средней полосы. Таким прогнозом в РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в столице и Центральной России ожидается вполне благодатный. Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на 0,5-1,5 градуса — превысит многолетние показатели, норма: ночью — плюс 12,3 градуса, днем — плюс 22,1 градуса», — рассказал он.

Эксперт также предсказал, что к норме погода вернется к 3-4 июня, а уже через несколько дней достигнет 23-28 градусов тепла. В июле прогнозируется на полградуса теплее нормы, при этом за месяц может выпасть на 20 процентов больше осадков. Август также будет теплее средних показателей — на половину или один градус, сообщил Тишковец.

Ранее Тишковец спрогнозировал начало купального сезона в столице. По его словам, он начнется ближе к середине июня из-за холодной погоды.

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