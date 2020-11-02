Москвичам предсказали теплый ноябрь

В ноябре температура воздуха в московском регионе будет выше климатической нормы. Теплый месяц москвичам предсказал Гидрометцентр России, передает «Интерфакс».

В Росгидромете ожидают, что средняя температура воздуха в Москве и Подмосковье в ноябре будет выше многолетней нормы.

Отмечается, что в ближайшие дни столица и Подмосковье будут находиться под влиянием теплых воздушных масс с запада, будет тепло и без осадков. «На фоне повышенного атмосферного давления вероятность дождей незначительна. При южном и юго-западном ветре преобладающая температура ночью в Москве 4-7 градусов, по области от 1 до 7 градуса, днем в Москве 8-10 градусов, по области от 6 до 11 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы», — сказали эксперты.

Метеорологи также подчеркнули, что прошедший октябрь был самым теплым за всю историю метеонаблюдений: «Средняя температура месяца, по данным метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. До этого самым теплым был признан октябрь 1967 года с температурой 9 градусов».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!