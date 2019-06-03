Москвичам придется потесниться из-за Ураза-байрама

Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии московского метро утром 4 июня будет работать только на выход и пересадку. Ограничения в работе связаны с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Пассажирам рекомендовали пользоваться для входа в метро станцией «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Также предлагается использовать ближайшие станции: «Сухаревская» и «Рижская» Калужско-Рижской линии, «Новослободская» и «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий соответственно.

Кроме того, в день проведения праздника на 29 станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров для информирования пассажиров о маршрутах следования.

Ураза-байрам, или «праздник разговения», отмечается по окончании поста в месяц Рамадан. Для мусульман он является вторым по значимости после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам).

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