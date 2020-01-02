Москвичам проведут экскурсию по закрытой в советское время станции метро

В 2020 году жители Москвы смогут посетить закрытую в советское время станцию метро «Калужская». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего в рамках совместного проекта столичного метрополитена и Музея Москвы «Метротур» запланировано более 130 экскурсий в депо подземки. Организаторы заявляют, что посетители смогут увидеть множество технических особенностей метрополитена, которые не видны пассажирам.

«Например, в депо "Красная Пресня" покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели и станции, а из депо "Калужское" экскурсантов проведут на закрытую еще в 1974 году станцию "Калужская"», — говорится в сообщении.

Также посетителям обещают провести экскурсию по электродепо «Измайлово», где можно будет проехать на составе типа А по спецучастку, которого нет на схеме метро.

«Калужская» была конечной станцией на Калужском радиусе метро с 1964 по 1974 годы и являлась единственной наземной станцией этой линии. После открытия участка «Новые Черемушки» — «Беляево» станцию решили закрыть. Ее заменила подземная станция «Калужская».

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