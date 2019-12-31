Москвичам раскрыли места запусков фейерверков в Новый год

Жителям Москвы раскрыли места, где в новогоднюю ночь будут проходить запуски фейерверков. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Ровно в полночь с 31 декабря 2019-го на 1 января 2020 года праздничные салюты пройдут в 20 парках и на 13 площадках Москвы. На других площадках фейерверки запустят в 01:00. Всего москвичам обещают более 560 тысяч праздничных залпов. При этом самые красочные пиротехнические шоу можно будет увидеть в Таганском и Измайловском парке — в последнем планируется около семи тысяч залпов. Москвичи, живущие неподалеку от сада имени Баумана, сада «Эрмитаж», зоны отдыха «Красногвардейские пруды», Сиреневого сада и усадьбы Воронцово, также будут наблюдать масштабные салюты, которые покажут золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры.

Кроме того, москвичам подготовили 87 площадок, где они смогут самостоятельно запустить фейерверки — в каждом из округов города. Отмечается, что пиротехнические изделия второго и третьего класса, в том числе петарды, наземные фейерверки, пиротехнические ракеты и салютные батареи, следует запускать только на открытых площадках. При этом необходимо убедиться, что они соответствуют правилам и требованиям безопасности.

В середине декабря в комитете ветеринарии столицы посоветовали москвичам держать домашних животных подальше от окон во время фейерверков, поскольку они могут стать причиной сильного стресса. При рекомендации врача можно дать питомцам успокоительные.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!