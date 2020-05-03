Москвичам раскрыли происхождение необычных названий улиц столицы

Большинство улиц с необычными названиями располагаются в центре Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Старший научный сотрудник отдела образовательных программ Музея Москвы Денис Ромодин в ходе виртуальной экскурсии объяснил, что топонимы в этой части города сформировались к XVII веку и в основном были связаны с географическими объектами, например, реками или с ремесленными слободами — Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Хамовной, Поварской. Часто улицы называли и в честь земле- или домовладельцев: Зубовская площадь, Милютинский переулок. Встречаются также и наименования, связанные с церковными или казенными объектами.

Иногда местность именовали по названию ручьев или рек — название улицы Жужа, к примеру, происходит от одноименной небольшой речки. Сам гидроним, вероятно, происходит от слов «лужа» или «жижа». Улицы Ленивка и Волхонка в районе Хамовники получили названия от притоков Москвы-реки. Улицу Пруд-Ключики в Лефортово назвали в честь водоема в верховьях реки Нищенки.

В Замоскворечье есть улицы Щипок и Зацепа. История их происхождения документально не подтверждена, однако считается, что здесь располагался вал или цепь (зацепа), за которой досматривали въезжавшие в город возы. Их проверяли длинным щупом, чтобы выяснить, не спрятано ли под сеном и соломой вино.

На Золотой улице в районе Соколиная Гора в XIX веке жили золотари — тогда так именовали ассенизаторов. Нечистоты, которые они вывозили, в шутку называли ночным золотом, так как отходы убирались ночью, чтобы горожанам не мешал запах.

Эльдорадовский переулок в районе Аэропорт сначала назывался Монастырской Землей, так как территория принадлежала Высокопетровскому монастырю. В начале XX века там жили цыгане, и место стали называть Цыганским Уголком. Они выступали с песнями в ресторане «Эльдорадо», так позже и появилось современное название.

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