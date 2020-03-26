Москвичам раскрыли способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих
Москвичам раскрыли способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих. Об этом «Москве 24» рассказал главный психолог Минздрава Юрий Зинченко.
По словам специалиста, граждане с повышенной тревогой способны приписать себе симптомы коронавируса, которые могут быть вызваны последствиями действий самого человека, и начать паниковать. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал три раза измерить температуру тела и сохранять спокойствие.
«Я рекомендую принять самую комфортную позу, присесть или прилечь, предоставить организм самому себе. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление — уйти», — объяснил он. Кроме того, эксперт напомнил, что температура и кашель могут быть причинами других заболеваний.
При этом последствия паники могут привести к тому, что человек будет совершать иррациональные поступки, что сделает его организм доступным не только для коронавируса, но и для других инфекций. Также психолог призвал получать информацию из проверенных источников — по его словам, это позволит справиться с тревогой.
По данным на 26 марта, в России 840 зараженных коронавирусом, при этом большинство случаев — 546 — приходятся на столицу. Двое пациентов больницы в Коммунарке скончались. 38 человек полностью излечились.
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