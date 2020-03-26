Москвичам раскрыли способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих. Об этом «Москве 24» рассказал главный психолог Минздрава Юрий Зинченко.

По словам специалиста, граждане с повышенной тревогой способны приписать себе симптомы коронавируса, которые могут быть вызваны последствиями действий самого человека, и начать паниковать. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал три раза измерить температуру тела и сохранять спокойствие.

«Я рекомендую принять самую комфортную позу, присесть или прилечь, предоставить организм самому себе. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление — уйти», — объяснил он. Кроме того, эксперт напомнил, что температура и кашель могут быть причинами других заболеваний.

При этом последствия паники могут привести к тому, что человек будет совершать иррациональные поступки, что сделает его организм доступным не только для коронавируса, но и для других инфекций. Также психолог призвал получать информацию из проверенных источников — по его словам, это позволит справиться с тревогой.

По данным на 26 марта, в России 840 зараженных коронавирусом, при этом большинство случаев — 546 — приходятся на столицу. Двое пациентов больницы в Коммунарке скончались. 38 человек полностью излечились.

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